FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat Salzgitter AG von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 28,50 auf 32,50 Euro angehoben. Analyst Thomas Schulte-Vorwick begründete das bessere Votum in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit der jüngsten Stahlpreisentwicklung an den Terminmärkten. Diese seien ein potenzieller Kurstreiber für die Aktien des Stahlkonzerns, der ab dem zweiten Quartal vom höheren Preisniveau profitieren könne. Vor diesem Hintergrund sieht er eine attraktive Einstiegsgelegenheit./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2024 / 08:09 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2024 / 08:09 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0006202005