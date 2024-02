Mehrere Container mit den Glas-Glas-Modul-Duplikaten sollen in Europa im Umlauf sein. Bauer Solar hat bereits rechtliche Schritte gegen die Fälscher eingeleitet, die in China vermutet werden. Zu erkennen sein sollen die Fälschungen am Verpackungslayout und der fehlenden Holzverstärkung bei den Paletten.Bauer Solar veröffentlichte folgenden Warnhinweis. Quelle: Bauer Solar Bauer Solar ist nach eigenen Angaben Opfer von Produktfälschungen seiner Solarmodule geworden. Verschiedene europäische Zollbehörden hätten kürzlich das Unternehmen mit Sitz im rheinhessischen Selzen darüber informiert, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...