Die Diskussion zur Rettung und zum Wiederaufbau der europäischen Solarindustrie ist vor den Beratungen im Bundestag zum "Solarpaket 1" in vollem Gange. Gunter Erfurt, CEO vom Zell- und Modulhersteller Meyer Burger, erläutert im pv magazine Podcast, warum er für Resilienzboni und gegen Zölle eintritt und wo die Reise hingehen kann. Die europäische Solarindustrie steht am Abgrund, nachdem die Preise für Solarmodule stark gesunken sind. Die Debatte, wie und ob man die Photovoltaik-Unternehmen retten und die europäische Solarindustrie wieder aufbauen kann, wird auch in der pv magazine-Leserschaft ...

