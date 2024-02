Hitachi Construction Machinery hat den Prototyp eines vollelektrischen Muldenkippers fertiggestellt. Die Baumaschine ist inzwischen per Schiff nach Sambia überführt worden, wo sie Mitte 2024 ein Demonstrations- und finales Testprogramm in einer Kupfer-Gold-Mine absolvieren wird. Der Batterie-elektrische Muldenkipper basiert auf dem herkömmlich angetriebenen Hitachi-Modell EH4000AC-3 mit 221 Tonnen Nutzlast. In der umgerüsteten Version verfügt die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...