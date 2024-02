Nachdem die großen amerikanischen Technologiekonzerne Meta, Microsoft und Co bei den jüngst vorgelegten Unternehmenszahlen überzeugen konnten, laufen die Geschäfte bei einem deutschen IT-Dienstleister ähnlich gut, hier mehr Details. Bei dem Unternehmen handelt es sich um den in Neckarsulm ansässigen IT-Konzern Bechtle, der am Dienstag erfreuliche Zahlen zum vierten Quartal vorlegte. So legte der Umsatz um 6,8 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro zu, dabei konnte der Vorsteuergewinn prozentual ähnlich ...

