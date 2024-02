Teilen: Die Indische Rupie (INR) war im Januar gegenüber dem US-Dollar (USD) geringfügig stärker. Ökonomen der MUFG Bank analysieren den USD/INR-Ausblick. USD/INR wird in der zweiten Jahreshälfte in Richtung der 82,00-Marke fallen Wir gehen davon aus, dass die INR von starken Kapitalzuflüssen durch die Aufnahme in den Anleiheindex im Jahr 2024 profitieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...