Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Es hört für Nvidia nicht auf: Der nächste Rekord ist erreicht. An den Börsen konnte die Aktie am Dienstag einen Gewinn von gut 1,1 % verbuchen. Entscheidend für die Bewertung dürfte das absolute Kursniveau sein: So hoch notierte Nvidia noch nie. Das bedeutet auch, dass kein Investor aktuell im Minus sein kann. Der Verkaufsdruck auf die [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...