Teilen: USD/JPY bietet leicht an, nachdem es am Montag nicht gelungen ist, die 149,00 zu umrunden. Die Ökonomen der Société Général analysieren die Aussichten für das Paar. Ein Durchbruch unter 145,90/145,50 ist entscheidend für die Bestätigung eines tieferen Pullbacks USD/JPY befindet sich in der Nähe der vorläufigen Prognosen bei 149,10. Ein ...

