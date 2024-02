Grenke will eigene Aktien zurückkaufen: Einen entsprechenden Beschluss hat der Vorstand des Leasing-Konzerns aus Baden-Baden am Dienstag mit Zustimmung des Aufsichtsrats getroffen, nachdem man für das Vorhaben die Genehmigung durch die BaFin erhalten hat. Grenke will bis zu knapp 2,318 Millionen eigene Aktien über die Börse zurückkaufen. Das maximale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...