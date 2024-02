Heute zum Handelsbeginn hat der britische Energieriese BP die Zahlen für das vierte Quartal des abgelaufenen Jahres veröffentlicht. Dabei konnte das Unternehmen die Prognosen der Analysten übertreffen. Dies kam am Markt natürlich gut an. Darüber hinaus gefiel den Marktteilnehmern noch eine weitere Ankündigung des Konzerns. Denn trotz der im vergangenen Jahr gesunkenen Gewinne will der Energieriese zusätzliche Milliarden in den Rückkauf eigener Aktien stecken (mehr dazu lesen Sie hier). Demnach plant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...