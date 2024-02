Zürich - Für seine herausragende Kunst des Pizzabackens erhielt Raffaele Tromiro bisher über 300 Auszeichnungen, darunter dreimal den Titel Pizza-Weltmeister. Nun erreichte er einen weiteren Höhepunkt in seiner Karriere: Das Gambero Rosso hat die neapolitanische Pizza von Napulé zum zweiten Mal in Folge mit der Höchstpunktzahl ausgezeichnet. «Es ist für das gesamte Team und mich eine Ehre, auch in diesem Jahr die volle Punktzahl von 3 Spicchi erzielt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...