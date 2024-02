Teilen: Der EUR/USD handelte in einer engen Spanne und konsolidierte die jüngsten Verluste bis in den niedrigen Bereich von 1,0700. Die Volkswirte der Scotiabank analysieren die Aussichten für das Währungspaar. Geringe Gewinne ziehen Verkäufe an Die Kursverluste des EUR kamen im niedrigen Bereich um 1,0700 zum Stillstand. Die Märkte scheinen derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...