Frankfurt - Der Dollar hat sich am Dienstag gegenüber Euro und Franken weiterhin fest gezeigt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0742 US-Dollar. Sie bewegte sich damit in der Nähe des am Vortag markierten Tiefstands seit Mitte November. Gegenüber dem Schweizer Franken ist der Dollar wieder über die Marke von 87 Rappen gestiegen und kostet aktuell 0,8712 Franken nach 0,8698 Franken im Frühhandel. Das Euro-Franken-Paar ist derweil wenig ...

