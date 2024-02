WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit Gewinnen beendet. Die europaweit unter Druck geratenen Titel von Versorgern zogen zwar EVN und Verbund in die Tiefe, allerdings reichte dies nicht, um dem ATX zum Handelsende ein Minus zu verpassen. Dieser legte um 0,16 Prozent auf 3425,43 Punkte zu. Der ATX Prime gewann 0,23 Prozent auf 1723,73 Punkte.

Die Anteile an der EVN verloren am Berichtstag 5,18 Prozent auf 23,80 Euro, allerdings ist hier ein Dividendenabschlag zu berücksichtigen. Verbund gaben dahinter um 3,32 Prozent auf 71,40 Euro nach. Demgegenüber standen am anderen Ende Aufschläge in Strabag und der Strabag-Aktienvariante, die nach einer positiven Meldung zur operativen Marge des Unternehmens, jeweils um über zwei Prozent zulegen konnten.

Bei dem Dividendenabschlag der EVN wird neben der Basisdividende von 0,52 Euro zuzüglich die Sonderdividende von 0,62 Euro im Preis reflektiert. Darum bereinigt gaben die Titel lediglich um 0,63 Prozent nach.

Gesucht waren darüber hinaus die Anteilsscheine der OMV, die von den starken Quartalszahlen des Ölkonzerns BP profitierten. Sie legten um 0,63 Prozent auf 40,02 Euro zu.

Unter den weiteren Einzelwerten verteuerten sich zudem Pierer Mobility um 4,35 Prozent auf 52,80 Euro. Darüber hinaus konnten Flughafen Wien 2,40 Prozent auf 51,20 Euro gewinnen.

Nach überraschend starken Industriedaten aus Deutschland, die in der Früh veröffentlicht worden waren, und Einzelhandelsdaten aus der Eurozone, blieb es am Nachmittag konjunkturseitig ruhig. Nach Börsenschluss werden sich noch einige US-Notenbanker zu Wort melden, denen Investoren ihre Aufmerksamkeit schenken dürften./sto/szk/APA/jha

AT0000741053, AT0000743059, AT0000999982