DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Großhandelskonzern Metro hat sein Wachstum zum Jahresauftakt fortgesetzt. Bei einer weiter rückläufigen Inflation legte der Umsatz im ersten Quartal (per Ende Dezember) währungs- und portfoliobereinigt um 9,1 Prozent zu, wie das Unternehmen am Dienstagabend in Düsseldorf mitteilte. Alle Segmente und Kanäle trugen dazu bei. Negative Wechselkurseffekte insbesondere in Russland und der Türkei sorgten aber insgesamt nur für ein bescheidenes Umsatzwachstum von 0,1 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sank hingegen von 465 auf 404 Millionen Euro. Gründe waren auslaufende Lizenzerlöse aus der Partnerschaft mit WM Holding sowie die Transformation in Deutschland.

Unter dem Strich ging der Gewinn im ersten Quartal von 522 auf 130 Millionen Euro zurück. Das Vorjahr sei von einer Immobilientransaktion und nicht zahlungswirksamen Währungseffekten im Finanzergebnis geprägt gewesen, hieß es zur Begründung. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 sowie die Wachstumsziele bis 2030 bestätigte der Konzern./jha/he