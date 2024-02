Der Wochenauftakt an den Märkten verlief insgesamt eher unaufgeregt. DAX und Co. befinden sich damit weiterhin in einer ansehnlichen Verfassung und nach grünen Vorzeichen bei den Einzeltiteln mussten Anleger nicht lange suchen. Dem gegenüber stand aber auch so manche Enttäuschung.Klar auf der Gewinnerseite landete die Aktie von Morphosys (DE0006632003). Dort machten sich derart brachiale Kursgewinne bemerkbar, dass der Handel sogar einige Male ausgesetzt werden musste. Letztlich reichte es für einen Aufschlag von satten 36,15 Prozent bis auf 57,40 und das ...

