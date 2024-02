Inditex: jetzt ein Swingtrade bei der Modeaktie!

Positive Entwicklung der fundamentalen Kennzahlen bei Inditex!

Inditex (ITX) - ISIN ES0148396007

Der Vorstand hat die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Frische Zahlen im März! Rückblick

Die Inditex-Aktie überzeugte im vergangenen Halbjahr mit einem Zuwachs von rund 17 Prozent zu. Der Rücksetzer vom Allzeithoch reichte zuletzt unter den 20er-EMA. Auf der Unterseite formiert sich eine Unterstützungslinie, so dass wir den Trade gut absichern können.

Inditex-Aktie: Chart vom 06.02.2024, Kürzel: ITX, Kurs: 22.73 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei anhaltendem bullischen Momentum könnte die Aktie in Kürze ein neues Allzeithoch erreichen.

Mögliches bärisches Szenario

Beim Bruch der Unterstützungszone müssten wir erst einmal abwarten.

Meinung

Inditex entwickelt sich derzeit besser als viele Wettbewerber im Modesektor und konnte im Sommerhalbjahr seinen Nettogewinn um satte 33 Prozent steigern. Der Umsatzzuwachs lag bei lediglich 11 Prozent, was bedeutet, dass deutlich profitabler gewirtschaftet wurde. Infolgedessen zeigte sich der Vorstand hinsichtlich der Prognose für das Gesamtjahr optimistischer. Für langfristig orientierte Investoren ist die Dividendenrendite 2023/24e von 4.25 Prozent attraktiv. Die Zahlen für das Schlussquartal 2023 kommen am 13. März, so dass ein mehrwöchiger Swingtrade bis dahin machbar wäre.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 121,10 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 68.64 Mio. EUR

Meine Meinung zu Inditex ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in ITX.

Veröffentlichungsdatum: 07.02.2024

