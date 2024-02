Bern - Die Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz ist im Januar klar gestiegen. Die Quote liegt nun bei 2,5 Prozent nach 2,3 Prozent im Vormonat Dezember. Ende Januar waren bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 113'175 Menschen als arbeitslos gemeldet, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Mittwoch mitteilte. Das waren 6316 mehr als im Dezember. Die Quote liegt damit am oberen Rand der Erwartungen. Die von der Nachrichtenagentur ...

