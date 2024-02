EQS-Media / 07.02.2024 / 09:58 CET/CEST



PRESSEMITTEILUNG

Die Your Family Entertainment AG geht den nächsten Schritt und treibt ihre internationale Expansion voran

Neuer Kooperationsverträge mit der MBC GROUP und DISH

Bernd Wendeln (COO Your Family Entertainment): "Mit diesen Schritten bauen wir unsere Position als globaler Anbieter in der Kinder- und Familienunterhaltung noch weiter aus."

München, 7. Februar 2024



Die Your Family Entertainment AG ("YFE") (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Ticker-Symbol: RTV), ein führendes Unternehmen der Kinder- und Familienunterhaltung, gibt die erfolgreiche Erweiterung ihrer globalen Präsenz durch bedeutsame Kooperationsverträge mit zwei renommierten internationalen Medienunternehmen bekannt.

Die Your Family Entertainment AG hat die Zusammenarbeit mit der MBC GROUP, dem führenden Medienunternehmen im Nahen Osten und Nordafrika, weiter ausgebaut. Die MBC GROUP hat sich die Lizenzrechte für die brandneue Animationsserie "Shaq's Garage" gesichert. Inspiriert von dem Leben der Basketball-Legende Shaquille O'Neal, stellt die Serie zentrale Werte wie Freundschaft, Teamfähigkeit und Selbstvertrauen in den Vordergrund und spricht damit eine wichtige Botschaft an die Kinder aus. Durch die Vereinbarung erhält die MBC Group exklusive Erstausstrahlungsrechte für Fernsehen und Streaming-Dienste in der MENA-Region in englischer als auch in arabischer Sprache. Die Serie wurde von Kartoon Studios in Hollywood/US, dem strategischen Partner der YFE, produziert.

Parallel dazu hat die YFE eine Partnerschaft mit DISH, dem führenden Satelliten- und Pay-TV-Anbieter in Mexiko, geschlossen. Auf der digitalen Plattform 'mvshub' wird ab sofort der preisgekrönte Pay-TV-Kanal ‚Fix&Foxi TV' der YFE auf Spanisch bereitgestellt. Diese Initiative macht es möglich, dass Kinder und Familien in Mexiko nun endlich Zugang zum reichhaltigen Angebot an unterhaltsamen, lehrreichen Inhalten der YFE bekommen.

Bernd Wendeln, COO der Your Family Entertainment AG: "Die Ausweitung unserer Partnerschaften mit führenden Akteuren in der MENA-Region und in Mexiko verdeutlicht unser beständiges Bestreben und unseren Erfolg, erstklassige, kindgerechte Unterhaltung weltweit zugänglich zu machen. Mit diesen Schritten bauen wir unsere Position als globaler Anbieter in der Kinder- und Familienunterhaltung noch weiter aus. Ferner bleiben wir damit unserer Mission treu, Familien weltweit mit hochwertigen, werteorientierten Inhalten zu bereichern."



Über Your Family Entertainment AG

Die Your Family Entertainment AG (YFE) mit Sitz in München, ist eines der führenden deutschen Unternehmen in der Produktion und Distribution von Kinder- und Familienprogrammen. YFE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) und wird ebenfalls an den Börsenplätzen Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, sowie auf XETRA gehandelt. YFE besitzt eine der größten unabhängigen Programmbibliotheken Europas mit beliebten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen". Die Inhalte von YFE sind für ihre Bildungsqualität, Unterhaltungswert und Gewaltfreiheit bekannt. YFE betreibt den mehrfach ausgezeichneten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", der auf vier Kontinenten präsent ist, den Free-TV-Sender "RiC TV" sowie verschiedene mobile und digitale Kanäle weltweit. Im Dezember 2021 konnte YFE Kartoon Studios (NYSE: TOON), ehemals Genius Brands International aus Hollywood, als neuen Hauptaktionär gewinnen. YFE und Kartoon Studios bieten unter dem Motto "Content with a Purpose" qualitativ hochwertige Inhalte einem globalen Publikum an.

Kontakt:

Your Family Entertainment AG

Investor Relations

Michael Huber

Türkenstraße 87

80799 München

Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0

E-Mail: michael.huber@yfe.tv

www.yfe.tv

