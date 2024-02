Bern - Die Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz ist im Januar gestiegen. Das hat vor allem saisonale Gründe, aber auch die schwächelnde Konjunktur spielt zunehmend eine Rolle. Ende Januar waren bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 113'175 Menschen als arbeitslos gemeldet, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Mittwoch mitteilte. Das waren gut 6300 mehr als im Dezember. Die Quote liegt nun bei 2,5 Prozent nach 2,3 Prozent ...

