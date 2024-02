Zürich - Die Schweizer Börse notiert am Mittwoch im frühen Geschäft wenig verändert. Anfängliche Gewinne schmolzen rasch wieder ab. Dabei sorgten laut Händlern leicht höhere Kurse an der Wall Street und eine Entspannung bei den USA-Anleiherenditen eigentlich für eine positive Grundstimmung. Zudem kommt es bei am Vortag schwächeren Schwergewichten zu einer gewissen Kurserholung. Doch seien die Anschlusskäufe rasch abgeebbt. Denn nach wie vor seien ...

