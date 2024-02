Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihre Top Picks per Anfang Februar überarbeitet und zwei Änderungen vorgenommen. Entfernt wurde Eni, aufgenommen wurde Qualcomm. Die Analysten fassen erklären: "Die letzten Wochen waren an den Aktienmärkten vor allem von einer beeindruckend starken US-Wirtschaft und der Berichtsaison geprägt. In diesem Umfeld konnten insbesondere unsere Technologietitel gut abschneiden. Amazon und Microsoft veröffentlichten beide ihre Jahresberichte vorige Woche und vor allem der E-Commerce Gigant aus Seattle konnte mit einer starken Performance überzeugen. Weniger gut lief es in den letzten Wochen bei den Energietiteln, nachdem sowohl Rohöl als auch die Gaspreise zur Schwäche neigten. Das bislang starke ...

