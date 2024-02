Den Bitcoin habe ich Ihn bereits näher gebracht. Auch Nvidia als Treiber der KI-Revolution kennen Heibel-Ticker Mitglieder gut. In unserem neuen Heibel-Tickjer habe ich mich intensiv mit der dritten Revolution beschäftigt, die in diesen Tagen unsere Gesellschaft auf den Kopf stellt: Die Abnehmspritze. Duopol von Eli Lilly und Novo Nordisk - Vorreiter im Kampf gegen Adipositas Eli Lilly und Novo Nordisk haben einen Duopol auf die Adipositas-Behandlung mit GLP-1 Medikamenten. Eli Lilly ist in den ...

