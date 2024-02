BMW hat den neuen 5er Touring vorgestellt, der als i5 Touring erstmals auch rein elektrisch vorfährt. Der E-Kombi wird von Beginn an in zwei Varianten auf den Markt kommen: Als i5 eDrive40 Touring und als i5 M60 xDrive Touring. Die Leistungsdaten der beiden i5-Touring-Varianten entsprechen jenen aus der bekannten i5 Limousine: Der i5 eDrive40 Touring leistet 250 kW mit einem Elektromotor an der Hinterachse, der i5 M60 xDrive Touring ist als derzeitiges ...

Den vollständigen Artikel lesen ...