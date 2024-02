Die Bayer-Aktie berappelte sich am Dienstag nach einer starken Achterbahnfahrt auf ein Plus von rund zwei Prozent. Am Mittwoch geht es wieder abwärts. Zuletzt trübten schlechte News vonseiten der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten die Stimmung.Im aktuellen Berufungsverfahren in den USA hat Bayer am Dienstag hinsichtlich der umstrittenen Glyphosat-Klagen einen Rückschlag erlitten. Das elfte US-Berufungsgericht ...

