ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach der Vertragserneuerung in der Schaden-Rückversicherung auf "Sell" mit einem Kursziel von 199 Euro belassen. Das Ausmaß der erneuten Prämienerhöhungen stütze zwar die Aktien, sei aber größtenteils bereits erwartet worden und damit an sich aber noch kein Kurstreiber, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die zuvor veröffentlichten Eckdaten für 2023 seien indes positiv und dürften am Markt mehr Gewicht haben als die Angaben zu den Vertragserneuerungen./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 07:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2024 / 07:31 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008402215

