Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Das Alarmzeichen bei Nel Asa setzt sich fort. Die Norweger haben am Mittwoch noch einmal schwächer abgeschnitten. Sie sind mit dem Minus von -1 % in die Mittagsstunde gegangen und schicken sich an, den Tiefstrekord für das laufende Jahrzehnt noch einmal nach unten zu setzen. Die Aktie hat in den vergangenen fünf Tagen nun mehr als -6 % verloren [...]

