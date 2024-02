Mit der Kooperation der beiden Photovoltaik-Unternehmen profitiert der Modulhersteller vom digitalisierten Vertrieb von Otovo, will jedoch künftig auch weiter über den Großhandel verkaufen. Das gemeinsame Angebot startet zunächst in Deutschland und soll auf andere europäische Märkte ausgerollt werden. Die Bekanntgabe wählten die Unternehmen bewusst am Tag nach der Einigung auf den NZIA im EU-Triolog, wie Meyer Burger-CEO Gunter Erfurt erklärte.Otovo gehört zu den größten Online-Marktplätzen für Photovoltaik-Anlagen in Europa und Meyer Burger ist einer der bekanntesten Modulhersteller. Beide wollen ...

