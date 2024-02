Ein von der Herstellervereinigung ESMC initiierter offener Brief an die Europäische Kommission fordert Änderungen an der geplanten Systematik. Diese lasse chinesischen Photovoltaik-Herstellern zu viele Möglichkeiten zum Greenwashing.Der European Solar Manufacturing Council (ESMC) hat gemeinsam mit zwei anderen kleinen Verbänden - "Ultra-Low Carbon Solar Alliance" und "PV thin" - sowie insgesamt sieben Forschungsinstituten und 29 Industrieunternehmen einen offenen Brief an die Europäische Kommission gerichtet. "Im Namen der europäischen Photovoltaik-Hersteller" wendet sich der Brief gegen die aktuellen ...

