Am Dienstag hat Ford seine Zahlen für das vierte Quartal des vergangenen Jahres gemeldet. Insgesamt konnte der US-Autobauer die Analysten-Erwartungen deutlich übertreffen. In einem Segment fielen jedoch massive Verluste an, die den Konzern nun zu einem Umdenken bewegt haben. Die Anleger dürften sich darüber gleich doppelt freuen.Im Q4 verzeichnete der Konzern aus Detroit einen bereinigten Gewinn von 0,29 Dollar je Aktie. Damit lag der Wert deutlich unter den 0,51 Dollar je Aktie aus dem Vorjahreszeitraum, ...

