München (ots) -Schönes dickes Basketball-Paket bei MagentaSport: Ab morgen gibt's den FC Bayern in der EuroLegue in der Hölle Belgrads (live ab 20.15 Uhr) plus Konferenz mit 4 weiteren Top-Partien. Die deutschen Frauen spielen in der Olympia-Qualifikation zunächst gegen Serbien (live und kostenlos ab 20.45 Uhr). Die erste Pflichtaufgabe, um in den weiteren Gruppenspielen gegen Australien (Samstag, ab 20.45 Uhr live) und Gastgeber Brasilien (Sonntag, ab 23.45 Uhr live) zumindest als Drittplatzierte bei den Spielen in Frankreich dabei zu sein. Die Dokumentation "The Huddle - Inside FC Bayern" feiert Premiere am Sonntag um 18 Uhr. Der erste von 7 Teilen begleitet den Klub in eine neue Ära - geprägt von hohen Ambitionen, vielen Innenansichten, den Umzug in eine neue Arena - das alles in dichter Bildsprache. Dazu Interviews mit Uli Hoeneß, Trainer Laso, Stars wie Ibaka und Marko Pesic, der die Rolle als Basketballer im Weltklub FC Bayern so sieht: "Wir sind der freche Bruder vom großen Bruder, der versucht, Sachen ab und zu ein bisschen anders zu machen!"Nachfolgend ein Ausblick auf die Olympia-Qualifikation, EuroLeague und die Doku zum FC Bayern - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. In der EuroLeague geht's am Donnerstag weiter - ab 20 Uhr in der Konferenz: der FC Bayern bei Partizan Belgrad plus 4 weiteren Top-Partien. ALBA gastiert am Freitag beim Zweiten FC Barcelona - ab 20.15 Uhr live. MagentaSport zeigt die EuroLeague komplett live.Dokumentation "The Huddle - Inside FC Bayern"Die Premiere am Sonntag, 11. Februar, ab 18 Uhr - die erste von 7 Folgen, 39 Minuten lang, liefert einen beeindrucken Zugang, wie das Innenleben des FC Bayern Basketball funktioniert. Zunächst über die Chefs und Begründer. Etwa über Uli Hoeneß, der den SAP als neues Arena-Projekt und Heimstätte als gemeinsame Idee mit Red Bull initiierte. "Spätestens in der neuen Saison beginnt eine neue Zeitrechnung hier", sagt Uli Hoeneß und wer diese Aussage nicht als Motivation für ein maximales Anspruchsdenken verstanden hat, der hat Hoeneß nicht kapiert. Die Dokumentation wird den Weg in die "neue Zeitrechnung" begleiten. Bosse, Trainer und Team werden dieses Zielbild kommentieren. Die dichten Bilder vermitteln dem Zuschauer eine andere Sportwelt mit großen Namen, Duell, Kämpfen, Privates und Emotionen. So hat noch niemand Basketball gesehen.Ein Ausblick auf die Inhalte:Clip mit Uli Hoeneß: https://cloud.thinxpool.de/s/9miXo3CREzpx3pSClip mit Trainer Pablo Laso, der einen Einblick ins Private zulässt: "Ich kann nicht viel kochen. Mal Nudeln. Spiegeleier. Ich kann Spieleier machen." Wir sehen Laso in der Trainerkabine, in der Mannschaftskabine vor dem Spiel gegen Real Madrid. Der Link zum Teaser: https://cloud.thinxpool.de/s/zyzn7XbCXMqrZd3Clip mit Marko Pesic, der seine FCB-Basketballer so einordnet: "Wir sind der freche Bruder vom großen Bruder, der versucht, Sachen ab und zu ein bisschen anders zu machen!" https://cloud.thinxpool.de/s/PBkkRfFryPsksAASatou Sabally: Olympia-Medaille als FernzielAm Donnerstag nimmt die deutsche Basketball-Frauen-Nationalmannschaft ein neues Abenteuer in Angriff: die Olympia-Qualifikation: Deutsche Frauen in Brasilien - live und kostenlos bei MagentaSport. Die ersten Gegnerinnen: Serbien (live ab 20.45 Uhr), bei der EM noch gegen Deutschland im Spiel um Platz 5 erfolgreich. Aber es wird nicht leichter: das Team von Trainerin Lisa Thomaidis spielt am Samstagabend (ab 20.45 Uhr) gegen Australien, am Sonntag ab 23.45 Uhr gegen Brasilien. Den 3. Platz brauchen die deutschen Frauen mindestens, um sich für Olympia 2024 in Frankreich zu qualifizieren.Was Hoffnung macht: Satou und Nyara Sabally verstärken das Team. "Die Olympia-Medaille" fällt Satou Sabally, aktuell bei Dallas Wings und in China unter Vertrag, als erstes ein, wenn es um künftige Ziele geht. "Wir haben jetzt einfach beste Voraussetzungen. Ich wollte schon immer bei Olympia dabei sein. Das ist ein Traum von mir - seit jung auf. Jetzt sind wir soooo kurz davor."Der Link zum Interview und Beitrag zur Basketballerin und "Mode-Ikone" Satou: https://cloud.thinxpool.de/s/GrDjSqRN6p7iBBqVor einigen Wochen wurde ein längeres Interview beiden Schwestern- Satou und Nyara - aufgezeichnet: "the female version" der Wagner-Brüder, wie beide selbst sagen. Eigentlich haben die Sabally-Schwestern viele Gemeinsamkeiten, die jüngere Nyara empfiehlt im Umgang mit Satou: "Mach' keine Pläne mit ihr" - sie sei in der Regel "richtig zu spät." Satou gibt zu: "Ich bin das organisierte Chaos."Der Link zum Doppelinterview: https://cloud.thinxpool.de/s/J7rxrjfLqSPJpwgIreti Amojo und Alexander Frisch begleiten die 3 Spiele als Expertin und Reporter.Basketball live bei MagentaSportDonnerstag, 08.02.2024EuroLeague - Start der EinzelspieleAb 18.15 Uhr: Efes Istanbul - Maccabi Tel AvivAb 20.00 Uhr: KonferenzAb 20.15 Uhr: Partizan Belgrad - FC Bayern München, Baskonia Vitoria Gasteiz - Villeurbanne, Valencia - Olympiakos Piräus, Mailand - Real MadridFreitag, 09.02.2024Ab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Zalgiris KaunasAb 20.00 Uhr Panathinaikos Athen - Fenerbahce IstanbulAb 20.15 Uhr: FC Barcelona - ALBA Berlin, Virtus Bologna -AS MonacoDie Qualifikationsspiele live und kostenlos bei MagentaSport in der Übersicht.Donnerstag, 08.02 2024:ab 20.45 Uhr: Deutschland - SerbienSamstag, 10.02.2024ab 20.45 Uhr: Deutschland - AustralienSonntag, 11.02. 2024ab 23.45 Uhr: Deutschland - Brasilien