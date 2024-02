Zürich - Die Schweizer Börse hat am Mittwoch nach einem weitgehend richtungslosen Verlauf schwächer geschlossen. Insgesamt verlief das Geschäft ruhig, wie es am Markt hiess. Man stehe immer noch am Jahresanfang: Üblicherweise fliesse dann immer viel Geld in die Märkte. «Doch auch Investoren, die üblicherweise sehr aktiv sind, machen momentan nicht viel», so ein Händler. Weiterhin dämpften zudem Vertreter der Notenbanken die Erwartungen an schnelle ...

