Mainz - Im Nachholspiel des 18. Spieltag in der Bundesliga haben sich der 1. FSV Mainz und der 1. FC Union Berlin mit 1:1 unentschieden getrennt. Berlin bleibt damit auf Tabellenplatz 15, Mainz auf Rang 17.



Union war die etwas stärkere Mannschaft, wenngleich auch Mainz einige Chancen verzeichnen konnte. In der ersten Hälfte musste das Spiel für längere Zeit wegen Tennisbällen aus dem Zuschauerraum unterbrochen werden. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit fielen dann die Tore von Jonathan Burkardt (45.+8) für Mainz und Robin Gosens (45.+13 Minute) für Berlin.

