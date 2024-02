New York - Die US-Börsen haben am Mittwoch zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 38.677 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 4.995 Punkten 0,8 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 15.757 Punkten 1,0 Prozent fester.



Die Berichtssaison ist weiterhin das zentrale Thema an den Börsen. Bislang übertrafen die Ergebnisse meist die Erwartungen der Anleger. Eingebrochen ist dagegen die Aktie von Snapchat-Entwickler Snap angesichts enttäuschender Prognosen für das laufende Quartal.



Unterdessen tendierte die europäische Gemeinschaftswährung etwas stärker. Ein Euro kostete am Mittwochabend 1,0774 US-Dollar (+0,18 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9282 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich etwas schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 2.034,92 US-Dollar gezahlt (-0,06 Prozent). Das entspricht einem Preis von 60,73 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg hingegen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 79,38 US-Dollar, das waren 79 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

