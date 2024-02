Die Sortenvielfalt an Äpfeln am Großmarkt Frankfurt ist derzeit riesig. Unteranderem wurde aus Polen die Sorte Elise, eine Kreuzung aus Cox Orange x Septer, gerne eingekauft. Dieser Apfel mit seinem tiefroten, attraktiven Erscheinungsbild wird auch unter dem Synonym "De Roblos' oder "Red Delight' gehandelt und ist besonders arm an Allergenen. Bildquelle: BLE...

