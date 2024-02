Der Spanische Gütertransportverband (CETM) hofft, dass die in den kommenden Tagen in einigen Autonomen Gemeinschaften geplanten Proteste spanischer Landwirte nicht mit denen in Frankreich vergleichbar sein werden, die dem Transportsektor einen Schaden von mehr als 120 Millionen EUR auf der Autobahn zugefügt haben. Der Verband, der die Forderungen dieses Sektors respektiert, der wie der...

Den vollständigen Artikel lesen ...