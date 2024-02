Der österreichische Zwiebelmarkt zeigt sich in guter Verfassung. Die Preise haben sich auf dem Vorwochenniveau eingependelt, wobei die Preisuntergrenze leicht angehoben werden konnte. Am Inlandsmarkt sorgen Semesterferien und eine gute Buchungslage in den Schigebieten für Absatzimpulse. Preiserhöhungen am Inlandsmarkt sind nur eingeschränkt umsetzbar. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...