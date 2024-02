Lausanne - Die Waadtländer Kantonalbank (BCV) hat im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis erzielt. Die Aktionäre kommen daher in den Genuss einer höheren Dividende. Auch wurde das Zielband für die Ausschüttung in den kommenden vier Jahren erhöht. Der Reingewinn stieg 2023 um 21 Prozent auf 469 Millionen Franken, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Der Geschäftserfolg als operative Gewinngrösse legte ebenfalls um 21 Prozent auf 542 Millionen zu. ...

