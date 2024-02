Nach einem deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang in 2023 hat Ringmetall nach Darstellung von SMC-Research zuletzt eine Geschäftsbelebung verzeichnet. SMC-Analyst Holger Steffen hat zwar seine Umsatzschätzung reduziert, die Margenschätzung aber angehoben und konstatiert eine sehr attraktive Bewertung der Aktie.

Die Geschäftsdynamik von Ringmetall habe sich laut SMC-Research im letzten Jahr in mehreren Sektoren abgeschwächt, vor allem die Nachfrage der chemischen Industrie nach Spannringen habe wegen des Branchenabschwungs nachgegeben. Letztlich habe das Unternehmen nach vorläufigen Berechnungen einen Umsatzrückgang um 15 Prozent auf 181,5 Mio. Euro hinnehmen müssen, wobei auch ein zweistelliger prozentualer Rückgang des Stahlpreises (bei Ringmetall ein weitgehend durchlaufender Posten) und der Verkauf der Tochter HSM zur Jahresmitte wichtige Einflussfaktoren darstellten.

Bereinigt um Sondereffekte habe sich das EBITDA um 15,5 Prozent auf 22,0 Mio. Euro reduziert, womit die Marge in Relation zum Umsatz erfreulich stabil (bei 12,1 Prozent, -0,1 Prozentpunkte) auf einem guten Niveau habe gehalten werden können. Im Schlussquartal habe das EBITDA in Relation zum - allerdings schwachen - Vorjahreswert sogar um 7 Prozent auf 4,4 Mio. Euro verbessert.

Gegen Jahresende habe sich das Spannringgeschäft in Deutschland und Europa etwas belebt, und diese Entwicklung habe sich in den ersten Wochen von 2024 fortgesetzt. Das Management sei sich aber noch nicht sicher, ob dieser positive Trend anhalte, und habe eine breite Prognoserange für den Umsatz (von 170 bis 195 Mio. Euro) und das EBITDA (20 bis 27 Mio. Euro) in 2024 ausgegeben.

Die Analysten haben ihre Erlösschätzungen in Reaktion auf die Zahlen etwas abgesenkt, zugleich aber die Margenschätzungen wegen der robusten Entwicklung angehoben. In Summe sei ihr Kursziel mit 5,60 Euro unverändert geblieben.

Auf Basis eines geschätzten KGV von lediglich 11,3 für das laufende Jahr und darüber hinaus aussichtsreicher Umsatz- und Gewinnsteigerungsperspektiven stufen die Analysten den Titel als sehr attraktiv bewertet ein und vergeben weiter das Rating "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.02.2024 um 8:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 07.02.2024 um 18:10 Uhr fertiggestellt und am 08.02.2024 um 8:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2024/02/2024-02-08-SMC-Comment-Ringmetall_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.