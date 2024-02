Der weltweit führende Anbieter von digitalen Business- und IT-Services, NTT DATA, hat heute seinen globalen Forschungsbericht für das Bankwesen "The Digital Horizon: Banking's Shift from Mainframe to AI-Driven Cloud Infrastructure" veröffentlicht. Die Studie enthält die Ergebnisse einer Befragung unter 650 internationalen Entscheidungsträgern aus dem Bankensektor. Sie zeigt, dass die Branche sich heute in Richtung von mehr Agilität und Kundenorientierung bewegt. Die Befragung holte einen transformativen Trend ans Licht: Banken verabschieden sich zunehmend von etablierten Mainframe-Systemen und führen KI- und Cloud-Technologien ein. Der Motor dieser Entwicklung sind die Erwartungen ihrer Kunden, innovative neue Entwicklungen auf dem Markt und der Wettbewerbsdruck durch technologische Innovationen.

Modernisierungs- und Transformationstrends:

Langlebige Mainframes: Obwohl 89 Prozent der führenden Banken sich als Innovatoren bezeichnen, betreiben noch immer 63 Prozent Mainframe-Systeme ein klarer Beleg für ihre Resilienz.

Migration in die Cloud wird durch generative KI voraussichtlich zunehmen: 63 Prozent der Entscheidungsträger in Banken geben an, dass generative KI die Migration von Banking-Anwendungen in die Cloud entscheidend erleichtert.

Generative KI überzeugt zunehmend die Vorstände: Erstaunliche 91 Prozent geben an, dass ihre KI- und Cloud-Initiativen vom Vorstand unterstützt werden. Das zeigt, dass diese Projekte strategische Priorität haben.

Bedarf an Fachkräften: Der Bedarf nach neuen Fachkenntnissen ist offensichtlich 80 Prozent der Banken haben keinen strategischen Rahmen für die Einführung von generativer KI.

45 Prozent der Banken integrieren bereits generative KI in ihre Stacks und 30 Prozent beginnen gerade, sich damit auseinanderzusetzen.

Die Cloud als Voraussetzung für Innovation: Als Hauptgründe für die Migration in die Cloud nennen 36 Prozent der Befragten Flexibilität und Skalierbarkeit, ein deutlicher Hinweis darauf, dass Kostenfragen nicht mehr die oberste Priorität haben.

Die langjährige Dominanz von Mainframes wird wohl schon bald dank der Integration von generativer KI in Cloud-Migrationsstrategien zu Ende gehen. In der Befragung von NTT DATA bestätigen 63 Prozent der Entscheidungsträger, dass generative KI die Migration von Banking-Anwendungen in die Cloud entscheidend erleichtert. Das sind die ersten Zeichen einer Übergangsphase, in der die Resilienz von Mainframes auf die Agilität von Cloud-Computing trifft.

25 Prozent der Befragten bestätigen den zunehmenden Trend zur Cloud-Migration, der durch die Fortschritte in der KI befeuert wird. Die Studie lässt ahnen, dass eine neue Ära angebrochen ist. Die Kombination aus dem Potenzial von KI, alte Codes neu zu interpretieren, und der Skalierbarkeit von Cloud-Technologien führt zur Beschleunigung von Modernisierungs- und Transformationsinitiativen. Die langjährige Dominanz der Mainframes wird sich damit wohl zu Ende neigen.

Kaz Nishihata, Director und Senior Executive Vice President bei der NTT DATA Group Corporation, meint dazu: "Bei den Banken entwickelt sich nicht nur die Technologie weiter, sondern auch die Kultur. KI- und Cloud-Technologien definieren Geschäftsmodelle neu und setzen neue Maßstäbe für Führungsrollen in der Branche. Diese Flut an technologischen Innovationen treibt Banken dazu an, die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu verstehen und ihnen schnellere, sicherere und individuell zugeschnittene Dienstleistungen zu bieten."

Aus der Studie geht auch hervor, dass der Bankensektor sich die transformative Kraft der generativen KI schnell zu eigen macht. 45 Prozent der Banken integrieren sie bereits in ihre Abläufe. Weitere 30 Prozent loten ihr Potenzial aus und signalisieren damit die aktive Hinwendung zu dieser Innovation. Das unterstreicht die Bemühungen der Branche, ihre Dienste zukunftssicher zu machen, und den Wunsch, sich den eigenen Wettbewerbsvorteil in einer sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft zu sichern.

Nishihata fügt hinzu: "Die Dynamik der generativen KI ist ein Beweis für die Entschlossenheit des Bankwesens, über traditionelle Mainframes hinauszuwachsen und Cloud-Umgebungen für mehr Sicherheit, Robustheit, Innovation und Neuentwicklungen zu nutzen. Dieser Paradigmenwechsel verheißt eine neue Ära der Innovation."

ÜBER die Studie

Die Befragung von NTT DATA war an ein breites Spektrum von Bankfachleuten in allen globalen Märkten gerichtet. Sie bietet einen umfassenden Blick auf die Modernisierung des Sektors und seinen Weg hin zu Innovation und Transformation.

Demografische Daten der Befragten:

Allgemeine Einblicke: Führungskräfte aus einem vielfältigen geografischen Spektrum, darunter die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Japan, Deutschland, Spanien, Italien, Mexiko und Brasilien.

Befragte Institutionen: Ein Querschnitt von internationalen Banken bis zu lokalen Kreditinstituten.

Kompetenzspektrum: IT, Operations, Innovation und Strategie.

Über NTT DATA

NTT DATA ein Teil der NTT Group ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Diensten mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Dienstleistungen für Businessprozesse, IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft als Ganzes selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Besuchen Sie uns unter nttdata.com.

