NTT DATA wird erster offizieller Partner des Vereins für digitale Transformation

NTT DATA, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Geschäfts- und IT-Services, hat heute eine mehrjährige Partnerschaft mit dem FC Arsenal bekannt gegeben und wird offizieller Partner des Vereins für die digitale Transformation. Als führender Transformationspartner für einige der größten Sportvereine und Sportereignisse weltweit wird NTT DATA neue Technologien einführen, um das Erlebnis der Arsenal-Fans zu verbessern.

Die beiden Organisationen werden in den kommenden Jahren zusammenarbeiten, um die Verbindung zwischen dem Verein und seinen Fans auf der ganzen Welt zu stärken. Unterstützt wird dies durch die führenden digitalen Transformationsfähigkeiten von NTT DATA, das die digitalen Plattformen und Fähigkeiten des Vereins verbessern wird, um das Wachstum zu unterstützen, die Leistung zu steigern und die Verbindung zu den Fans zu vertiefen.

Im Rahmen der Partnerschaft wird NTT DATA Datenanalyse-Tools, maschinelles Lernen und Echtzeit-Integrationen bereitstellen, die Arsenal in die Lage versetzen, ein angereichertes und hyper-personalisiertes Fan-Erlebnis zu schaffen und maßgeschneiderte Inhalte für seine Communities weltweit zu liefern. Die Fans werden auch von den verbesserten Möglichkeiten im breiteren Arsenal-Ökosystem profitieren können, mit exklusiven Einblicken, Promotionen und Angeboten des Vereins und seiner Partner.

Juliet Slot, gewerblicher Leiter bei Arsenal sagte: "Wir freuen uns, NTT DATA als unseren ersten offiziellen Partner für digitale Transformation begrüßen zu dürfen. Unser Ziel ist es, die Verbindung zu unseren Fans auf der ganzen Welt zu stärken, damit wir sie besser betreuen können. Die Verbesserung unserer digitalen Fähigkeiten ist ein wesentlicher Teil dieser Reise, auf der wir durch Service und Verbindung zu unseren Fans unsere Leistung und unser Wachstum vorantreiben können."

"Arsenal ist einer der bekanntesten Fußballvereine der Welt", sagte Niccolo Spataro, CEO von NTT DATA in Großbritannien und Irland. "Das Engagement des Vereins, den Fans außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten, ist bahnbrechend, und sein Ziel, den Menschen in den Mittelpunkt der Innovation zu stellen, entspricht den Grundwerten und dem Geschäftsansatz von NTT DATA. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Arsenal und darauf, unsere Expertise in die digitale Transformation einzubringen, die Arsenal dabei hilft, seinen Fans auf der ganzen Welt außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten."

NTT DATA ist ein Experte für die digitale Transformation im Sport und fungiert als Technologiepartner für große Sportereignisse auf der ganzen Welt, darunter The Open und die NTT INDYCAR SERIES. Durch Echtzeit-Datenanalyse, KI, digitale Zwillinge und private 5G-Technologien bei diesen Veranstaltungen bringt das Unternehmen die Fans näher an ihre Helden und die entscheidenden Momente heran egal ob von zu Hause, online oder in den Stadien der Zukunft.

Über NTT DATA

NTT DATA ist ein globaler, innovativer Anbieter von Geschäfts- und Technologiedienstleistungen mit einem Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Wir betreuen 75 der Fortune Global 100 und unterstützen unsere Kunden bei der Innovation, Optimierung und Transformation für langfristigen Erfolg. Als globaler Top-Arbeitgeber verfügen wir über vielfältige Experten in mehr als 50 Ländern und ein robustes Partner-Ökosystem aus etablierten und neu gegründeten Unternehmen. Unsere Dienstleistungen umfassen Geschäfts- und Technologieberatung, Daten und künstliche Intelligenz, Branchenlösungen sowie die Entwicklung, Implementierung und Verwaltung von Anwendungen, Infrastruktur und Konnektivität. Außerdem sind wir einer der weltweit führenden Anbieter von digitaler und KI-Infrastruktur. NTT DATA ist Teil der NTT Group, die jedes Jahr mehr als 3,6 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert, um Unternehmen und die Gesellschaft dabei zu unterstützen, sicher und nachhaltig in die digitale Zukunft zu gehen. Besuchen Sie uns unter nttdata.com

Über den Arsenal Football Club

Kontakt: communications@arsenal.co.uk

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240910792049/de/

Contacts:

Wenden Sie sich zwecks weiterer Informationen an nttdata@resonancecrowd.com oder rufen Sie an: 0208 819 3170.