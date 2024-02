Nach dem Kursrutsch von 21,50 Euro auf bis zu 16,26 Euro hatten wir am Sonntag im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit Delivery Hero ISIN: DE000A2E4K43 aufmerksam gemacht und getitelt: "Delivery Hero: Wollen die Analysten uns veräppeln?" In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir geschrieben: "Bei Delivery Hero ist noch nichts sicher. Sollten wir am Freitag das Allzeittief bei 16,26 Euro gesehen haben, locken natürlich starke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...