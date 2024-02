Die französische Großbank Société Générale (SocGen) hat im Jahr 2023 trotz der gestiegenen Zinsen einen Gewinneinbruch im Tagesgeschäft erlitten.Der operative Gewinn ging um mehr als ein Viertel auf knapp 5,6 Milliarden Euro zurück, wie das Geldhaus am Donnerstag in Paris mitteilte. Denn im klassischen Bankgeschäft in Frankreich brach der Zinsüberschuss um mehr als ein Fünftel ein. Konzernweit sanken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...