Rund 50 Millionen Aktien der Deutschen Post streicht die KfW-Bank aus ihrem Portfolio, was dem Aktienkurs spürbar zusetzen. Hannover Rück punktet mit überzeugenden Zahlen und die Aktionäre gönnen der Aktie eine neue Bestmarke. Ford will derweil in Zukunft wieder verstärkt auf kleinere E-Autos setzen und damit um die Gunst der Kundschaft buhlen.Anzeige:An der Börse in Hongkong ließ die Freude über neue Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Stabilisierung der Märkte am Mittwoch schon wieder nach. Immerhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...