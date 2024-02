Die Eigentümerin des Hotels am Schlossgarten in Stuttgart, eine Tochtergesellschaft der LBBW Immobilien, führt exklusive Gespräche mit MHP Hotel (MHP) über den künftigen Betrieb des Hotels. MHP erhielt den Zuschlag aufgrund des "hochwertigen aber gleichzeitig jungen, frischen Konzepts". Das bisher zum Althoff-Portfolio gehörende Hotel wird bis 2027 umfassend saniert. MHP plant eine Neupositionierung als Teil der Marriott Autograph Collection. Es wäre das zweite Hotel der Autograph Collection im MHP-Portfolio. Mit 130 Zimmern schätzt AlsterResearch das Umsatzpotenzial auf ca. 10 Mio. EUR, sobald es voll in Betrieb ist. Das Hotel am Schlossgarten passt gut in das bestehende Portfolio von MHP, zu dem bereits ein Le Meridien in Stuttgart gehört. Das Hotel am Schlossgarten würde die spannende Pipeline von MHP ergänzen, die weitere Hoteleröffnungen in den Jahren 2024 und 2025/26 vorsieht. AlsterResearch bestätigt die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 3,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/MHP%20Hotel%20AG





