Die MHP Hotel AG (MHP) meldete ein robustes Q1 24 mit einem organischen Umsatzwachstum von 7 %, das durch gleich starke Zuwächse in den Segmenten Beherbergung und Food & Beverage (F&B) getragen wurde. Insbesondere der F&B-Bereich konnte die Umsatzsteuererhöhung erfolgreich kompensieren, was die effektive Umsetzung neuer Konzepte belegt. Stabile Zimmerpreise und eine höhere Belegung führten zu einem Anstieg des Umsatzes pro verfügbarem Zimmer um 7 %. Die Aussichten für 2024 bleiben stabil, mit Potenzial für eine außergewöhnliche Performance im Sommer, insbesondere für die deutschen MHP-Hotels, die alle in Städten der UEFA Euro 2024 liegen. Mit der geplanten Eröffnung des Hotels Koenigshof in München im zweiten Quartal ist MHP noch besser positioniert, um von dieser Dynamik zu profitieren. Eine potenziell wachsende Pipeline mit dem Hotel am Schlossgarten in Stuttgart sollte den Nachrichtenfluss positiv halten. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihr KAUFEN-Rating für MHP mit einem Kursziel von EUR 3,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/MHP%20Hotel%20AG





