Der Bausoftwarespezialist Nemetschek hat seine finanziellen Ziele für das Jahr 2023 erreicht. Die Zahlen kommen am Markt gut an: Die Aktie klettert um rund fünf Prozent und setzt sich am Donnerstagmorgen an die MDAX-Spitze.Das Münchner Unternehmen verzeichnete einen Umsatzanstieg von 6,2 Prozent auf 851,6 Millionen Euro und konnte sogar einen währungsbereinigten Zuwachs von acht Prozent erzielen. ...

