Die KfW IPEX-Bank unterstützt F&E-Projekte von AT&S mit einem Darlehen in Höhe von 45 Mio. Euro. Mit dieser Finanzierung unterstützt die KfW IPEX-Bank ein Projekt im europäischen Gemeinschaftsinteresse und trägt dazu bei, das von der EU formulierte Ziel zu erreichen, den EU-Weltmarktanteil in der Halbleiterproduktion auf 20 Prozent im Jahr 2030 zu steigern. Dieses Ziel soll neben Fördermitteln durch die signifikante Mobilisierung privaten Kapitals erreicht werden, teilt KfW mit. "AT&S ist seit Jahren auf Expansionskurs. Wir haben unsere Produktionskapazitäten in Chongqing, China, deutlich erweitert, wir haben in Kulim, Malaysia, ein Werk für IC-Substrat-Spitzentechnologien errichtet, und bauen derzeit ein solches Werk mit ...

