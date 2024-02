Der Solarthermie-Zubau in Deutschland fiel im Jahr 2023 gering aus. Die Branchenverbände BDH und BSW-Solar führen das auf die Verunsicherung rund um das Heizungsgesetz zurück. Für 2024 erwarten sie eine Trendwende. Im Jahr 2023 hat die Solarthermie-Branche in Deutschland rund 51.000 neue Solarheizungen mit einer Kollektorleistung insgesamt von gut 263 MW installiert. Der größte Teil vom Solarthermie-Zubau erfolgte auch im Jahr 2023 auf Dächern. Die Anzahl der in Deutschland insgesamt installierten ...

