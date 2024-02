Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5326/ Die Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm ... Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #584: - ATX erneut schwächer- heuer schon 3 Prozentpunkte hinter dem DAX- News zu AT&S, Kapsch TrafficCom, UBM- Research zu Bawag- audio-cd.at bei der Treasury & Finance Convention in Schladming- erneuter warnender Wutbrief von Peter Brezinschek, erneut bin ich Accord- Valneva Tierpfleger Links:- Schwabe, Ley & Greiner (SLG) Treasury- und Finanzkongress in Schladming: https://treasury-finance-convention.at ...

